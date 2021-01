OM : "coq", "surpoids", "individualiste", La Provence détruit Payet et Thauvin

Le propos est violent. Et ne devrait pas nécessairement arranger les relations entre les membres de l'OM et les journalistes de La Provence. Car si André Villas-Boas, l'entraîneur, s'est plaint de certains articles à son encontre, et que plusieurs échanges musclés ont eu lieu avec l'intéressé, probable que Dimitri Payet et Florian Thauvin soient bientôt sur la même longueur d'ondes que le Portugais.

En effet, et pas plus tard qu'aujourd'hui, le quotidien régional tape fort sur les deux hommes. Très fort, même. Extrait : "D'un côté, un joueur de 33 ans en surpoids, qui s'est mis à la faute tout seul avec une attitude déplorable et qui, désormais, boude parce que son coach le sanctionne en le mettant sur le banc. Un ancien international érigé en figure de proue du "Champions Project", prolongé jusqu'en 2024 (pour lisser un salaire astronomique) et estampillé "marseillais à vie", qui reste surtout un intermittent du spectacle, rarement présent dans les grands rendez-vous, comme le souligne le seul trophée de sa carrière : une coupe de la Réunion en 2004 sous les couleurs de l'AS Excelsior."

Au sujet de Florian Thauvin, la critique est toute aussi féroce. Jugez plutôt. "un individualiste forcené cramponné à ses intérêts. Un adepte des déclarations d'amour enflammées (il se rêvait en "Francesco Totti de l'OM" lors de son retour à Marseille) qui aurait refusé, selon nos confrères de L'Équipe, une offre de prolongation. Dragué par l'AC Milan, il a clairement la tête ailleurs, calculette en bandoulière, puisque, en fin de contrat en juin et libre de s'engager avec l'écurie de son choix, il devrait quitter le club si cher à son coeur sans la moindre contrepartie."