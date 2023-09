OM : coup de froid sur les pistes Galtier et Lopetegui

Quel technicien est prêt à se jeter à corps perdu dans le panier de crabes de l’OM ? C’est aujourd’hui toute la question à laquelle doit répondre Pablo Longoria, lequel s’est mis activement en quête d’un coach pour succéder à son ami Marcelino.

Comme révélé par Sports Zone hier, l’Espagnol rêve de faire venir Julen Lopetegui (libre) mais le dossier est compliqué. Tout d’abord parce que Pablo Longoria n’a pas de bonnes relations avec Jorge Mendes, l’agent de l’ancien coach du Real Madrid et de la Roja, mais aussi et surtout parce que son compatriote n’est pas très chaud à l’idée de venir. En effet, Lopetegui, qui a décliné l’OL il y a deux semaines du fait de l’instabilité du club, est inquiet de la situation explosive du banc à Marseille.

Des inquiétudes toujours, il y en a également du côté de l’entourage de Christophe Galtier. Si le Marseillais de 57 ans est tenté à l’idée de repartir au combat avec son club de cœur suite à son limogeage du PSG, l’intéressé se pose quand même pas mal de questions et ce n’est pas les premiers retours de supporters qui vont le rassurer. Selon l’excellent La Minute OM, son cercle rapproché lui « déconseille fortement » de venir à Marseille dans le climat actuel et le pousse plutôt l’offre ferme qu’il tient en provenance du Moyen-Orient (Al-Duhail au Qatar ?). Le feuilleton du coach de l’OM ne fait sans doute que commencer…

