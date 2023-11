OM : coup de théâtre pour l'avenir de Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille le 27 septembre dernier, Gennaro Gattuso connaît des débuts compliqués avec le club phocéen, surtout en championnat où l'OM ne s'est imposé qu'une seule fois en six matchs disputés depuis que l'Italien a débarqué.

Pour le moment, Gattuso n'a pas à s'inquiéter pour son avenir !

Alors que certains annoncent que l'avenir de Gennaro Gattuso pourrait être franchement remis en cause si l’OM venait à se rater à nouveau sur ses trois prochains matchs contre l’Ajax Amsterdam, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, le compte Twitter La Minute OM ne donne pas le même son de cloche, démentant que l'ancien coach de Valence soit menacé. "Il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent d’un possible départ de Gennaro Gattuso en janvier mais pour le moment son avenir n’a pas du tout été discuté en interne malgré les mauvais résultats", a fait savoir le suiveur de l'OM.

