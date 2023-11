OM : coup de tonnerre à la tête du club, la vente s’accélère !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Les rumeurs autour de la vente de l’OM commencent à devenir de plus en plus insistantes. Vendredi, Canal+ a confirmé des discussions autour du projet de l’Arabie saoudite et une opération possiblement actée dès janvier 2024. Marwan Belkacem, bien renseigné sur l’OM et d’abord dubitatif sur les dernières informations recoupées par la chaîne cryptée, a mené sa petite enquête et a reçu des nouvelles qui pourraient les corroborer.

« Je suis interloqué, quelque chose se trame »

« Les retours que j'ai du pilotage du club à moyen-terme sont effrayants, affirme l’insider sur X. L'organigramme sportif du club s'est réduit à peau de chagrin et aucune projection dans le temps. Je suis interloqué, à mon avis quelque chose comme de gros changement organisationnels se trame. Si le club n'est pas vendu dans les mois à venir, j'ai peur du déclassement du club. »

