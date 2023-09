OM : coup de tonnerre pour Galtier !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Annoncé comme la priorité de Pablo Longoria pour devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier ne devrait finalement pas débarquer sur le banc marseillais et c'est Gennaro Gattuso qui devrait succéder à Marcelino.

Galtier a décliné l'offre de l'OM !

Mais alors que L’Équipe a annoncé ce mercredi dans son édition du jour que le passé récent au Paris Saint-Germain de Christophe Galtier mais surtout son procès à la mi-décembre avec des chefs d’accusation de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage à l’OGC Nice auraient constitué des freins rédhibitoires à son arrivée à l’OM, Le Parisien croit, de son côté, savoir que c'est le technicien français qui aurait décliné le poste d'entraîneur de l'OM, et non le club phocéen qui l'aurait recalé. La raison ? Une question de timing, l'ex-coach du PSG disposant de trop peu de temps pour travailler alors que le calendrier s'annonce chargé pour l'OM lors des prochaines semaines.

Premiers contacts avant le Clasico, rencontre, timing… Pourquoi Christophe Galtier a décliné l’offre de l’OM

