OM : coup de tonnerre retentissant pour l'avenir de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après s'être mis en retrait de son poste de président de l'Olympique de Marseille suite aux menaces proférées par les représentants des groupes de supporters, Pablo Longoria a annoncé en fin de semaine dernière qu'il restait à l'OM.

L'avenir de Longoria encore en suspens ?

Mais d'après La Provence, l'avenir de Pablo Longoria ne serait pas définitivement scellé et l'Espagnol pourrait encore quitter son poste de président de l'OM dans les prochaines semaines. "Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe. Personne ne sait s'il sera encore là dans quelques semaines...", a révélé un membre du club phocéen au quotidien régional, qui rappelle, par ailleurs, qu'en plus des supporters, Pablo Longoria serait aussi contesté par des salariés à l'intérieur du club.

A la une de La Provence du jeudi 28 septembre pic.twitter.com/Vn1Xy0QqmY — La Provence (@laprovence) September 27, 2023

Podcast Men's Up Life