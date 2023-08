OM : Courbis se paye Longoria et Marcelino

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Dans Le Parisien du jour, Rolland Courbis donne son avis sur la course au titre de champion de France. Selon lui, le PSG sera sacré faute de combattants. L'OM payerait le départ d'Alexis Sanchez mais également le fait que Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Pau Lopez ou encore le schéma tactique de son nouvel entraîneur, Marcelino, pas adapté au haut niveau. Chacun appréciera les remarques d'un technicien qui n'a pas laissé de bons souvenirs à Marseille lors de son passage entre 1997 et 2000...

Le gardien de but m'inquiète..."

"Il y a pas mal de points d'interrogation. Un Alexis Sanchez ne se remplace pas aussi facilement que ça. Le gardien de but m'inquiète. Quant à l'organisation avec quatre défenseurs, deux relayeurs-récupérateurs et quatre joueurs offensifs, ça passe pour un 4-4-2, mais moi, j'appelle ça un 4-2-4. Et penser gagner la bataille du milieu, déterminante aujourd'hui, avec un 4-2-4, il faudra qu'on m'explique..."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

« Je ne vois pas d’autre favori que Paris » : Rolland Courbis, 70 ans ce samedi, passion intacte

➡️ https://t.co/137gHwCwd9 pic.twitter.com/3HJJi2Z4Yi — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 11, 2023

Podcast Men's Up Life