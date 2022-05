OM : Courbis veut enfoncer Sampaoli, son historique lui revient en pleine tête

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Bien qu'il ait officié à l'OM pendant deux ans et demi, Rolland Courbis n'est jamais tendre avec ses successeurs. Ainsi, Jorge Sampaoli n'a jamais trouvé grâce à ses yeux et, avant la dernière journée contre Strasbourg, l'ancien défenseur a déclaré sur RMC : « Avant de parler d’échec, je parlerais dans tous les cas de figures de déception. Et pour ce qui est de l’échec, j’attendrai le match de Strasbourg. Parce que si on m’explique que contre Strasbourg, on va encore rajouter aux 25 points perdus au stade Vélodrome, un 26e ou un 28e, là, sincèrement, la patience a des limites pour tous les Marseillais. On a la fierté que le stade Vélodrome nous apporte un plus en étant le 12e homme. Là, au lieu d’être le douzième homme, on aurait l’impression qu’on est le joueur expulsé et qu’on joue à 10 au Vélodrome ».

En gros, Sampaoli ne sait pas y faire avec le Vélodrome. Rolland Courbis semble oublier qu'en 1998-99, alors qu'il possédait de loin le meilleur effectif de France, il avait échoué dans la conquête du titre après avoir été incapable de battre le champion bordelais (2-2), l'OL (0-0) ou le PSG (0-0) à domicile. Mais depuis, il tente d'atténuer cet échec colossal en expliquant que l'objectif pour l'année du centenaire était uniquement de retrouver la Champions League...

OM: Courbis a trouvé le responsable en cas de non qualification en LDC ! - https://t.co/6OJiPVWbke pic.twitter.com/kSyRvDyr6l — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2022

Pour résumer Toujours très critique à l'encontre des entraîneurs de l'OM, Rolland Courbis n'a pas été tendre envers Jorge Sampaoli avant la dernière journée contre Strasbourg, rappelant ses pauvres statistiques au Vélodrome. Mais oubliant que les siennes étaient à peine meilleures...

Raphaël Nouet

Rédacteur