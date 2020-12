OM : critiques, blessés, Mediapro, titre...Benedetto et Villas-Boas répondent à tout

C'est demain que l'OM affronte l'AS Monaco au stade Vélodrome, match prévu à 17 heures. Auparavant, et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, Dario Benedetto et André Villas-Boas sont venus s'exprimer face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse. L'occasion, déjà, pour le buteur argentin de mettre quelques choses au point. Propos retranscrits par nos confrères du Phocéen.

"Je travaille au quotidien pour progresser à l'entrainement, ce qui m'importe ce sont les commentaires de mon coach et de mes coéquipiers, ce qui vient de l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Ces derniers matchs jusqu'à la trève sont très importants pour nous, Monaco et Rennes seront deux adversaires difficiles. On veut continuer à jouer comme on l'a fait en championnat pour rester en haut du classement."

C'est ensuite André Villas-Boas qui s'est présenté. Refusant de revenir en longueur sur la Ligue des Champions. "Ca sera la première et dernière question sur la C1, je ne veux pas plus m'exprimer car ça a été une expérience très négative. Les leçons à retenir sont sur l'aspect des petits détails, notamment le marquage sur le corner, le manque de percussion, la préparation du jeu, l'attente... C'était une C1 particulière. Après, le résultat n'est pas mérité, prendre 3-0 ne reflète pas ce qui s'est passé dans le match (contre Manchester City). Il faut retrouver la confiance en gagnant tout de suite contre Monaco. Je veux que ce groupe garde la distance dans le haut du classement sans compter sur les matchs en retard."

L'occasion, également, d'en dire plus sur son effectif, attendu demain au Vélodrome contre l'AS Monaco. "Amavi est forfait, on préfère le garder pour Rennes. Pour Radonjic c'est pareil. Sakai est très fatigué, mais il sera dans le groupe. Ca sera Sakai et Nagatomo pour Monaco. Rocchia a été opéré il y a trois semaines, il sera prêt en janvier, on cherchera une solution pour lui au mercato d'hiver. On a toujours eu de bonnes réponses sur l’aspect physique, je ne suis pas du tout inquiet sur ça. Il peut avoir de la fatigue mentale, mais sinon je ne suis pas préoccupé par ça. Au sujet de la Ligue 1, Je trouve qu'on commence à trop parler du titre. Oui, on est proche du PSG, mais s'ils commencent à enchainer on ne pourra pas suivre. Ni nous ni Monaco. On ne joue pas demain en pensant au titre."

Mediapro dans un coin de la tête

Actualité oblige, le dossier Mediapro a également poussé le technicien portugais à s'exprimer. Comme vous le savez sans doute, la chaîne Téléfoot arrêtera d'émettre à la fin du mois de décembre. "Contrairement au patron de Mediapro, ici on a la chance d'avoir un propriétaire qui continue à mettre de l'argent pour maintenir la stabilité économique du club. En tous cas, j'adresse un mot de soutien pour les journalistes et tout ceux qui travaillent à Mediapro. Le match du 3 janvier contre Lens était prévu sur Mediapro, donc on va peut-être voir pour le faire déplacer. Je vais voir avec Jacques-Henri."