OM : critiques, état de santé de Payet, incidents à Lyon, Sampaoli avait beaucoup à dire

Etre plus tranchants

"Ce que nous pouvons travailler, c'est la façon de se créer des occasions. Le reste c'est plus compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps. Hier, on n'a pas fait un bon match c'est vrai, mais on a eu une ou deux occasions de plus que nos adversaires. On n'a pas été assez tranchants dans les surfaces. Si on n'y parvient pas, on tend le ballon pour se faire mal, on offre à l'adversaire des situations qui nous font mal. Il faut être plus tranchants, et convertir ces occasions en points. Hier, avant le premier but de Galatasaray, qui vient d'une erreur de notre part, on a eu une ou deux vraies occasions. Marquer en premier aurait pu tout changer."

Le groupe pour Troyes

"On va voir dans les prochaines heures si Under peut jouer ce match. Mais pour le reste, tout le monde est OK. Payet ? Le médecin a dit qu'il est ok pour la rencontre, mais je ne l'ai pas vu depuis lundi. Avec Dimitri j'ai très peu parlé de tout ça, il faudra voir comment il est, émotionnellement parlant. Un joueur qui a subi deux agressions, il est logiquement touché. Il faut voir comment il gère ça. Mais c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment compliqué pour lui, on va voir comment il se sent. Le match de dimanche est important, il faut rebondir, passer à autre chose. S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place."

Un premier bilan

"C'est un groupe jeune, qui doit continuer de travailler. On a encore besoin d'une évolution totale, pour tirer des conclusions en vue du mercato. Il faut que l'on retrouve l'équipe du début de saison, qui a fait de très bons matchs et qui était convaincue de son projet. C'est aussi à nous en tant que staff de travailler tout ça."

Incidents à Lyon

"Il faut éviter que la politique s'immisce dans ce genre de décisions, et stopper tout ça. Il faut en finir au plus vite. On a l'impression que ça part dans tous les sens, on demande à l'avis de tout le monde, ça devient politique et ça prend trop de temps. Alors qu'il faut des sanctions fermes et rapides. Ca fait trois fois qu'on vit ce genre de choses. Combien de temps va-t-il falloir attendre avant qu'on prenne des décisions? Celui qui a le pouvoir de décider doit vite le faire, et éviter que le sujet devienne politique, sinon on ne prendra pas la bonne décision et justice ne sera pas faite."

L'avenir

"On a besoin d'une évolution totale dans ce groupe jeune, avant de prendre des décisions pour corriger quelque choser dans cet effectif au mercato. On doit retrouver l'équipe du début de saison qui a fait de très bons matchs et qui était plus convaincue."

Propos recueillis par nos confrères de RMC