OM : Daniel Riolo a débusqué un taulier capable de ruiner le projet Sampaoli

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Jorge Sampaoli a du pain sur la planche. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne semble pas avoir signé à l’OM pour se tourner les pouces. Rossés à Nice samedi (0-3), les Marseillais ont déjà débuté cette trêve internationale sur les chapeaux de roue sous la houlette de leur coach argentin.

Tous ont ainsi l’air impliqués dans le projet Sampaoli, hormis peut-être Duje Caleta-Car qui donne quelques signes d’envies d’ailleurs dans ses performances. Pour Daniel Riolo, le travail du nouveau coach de l’OM sera d’ailleurs dans un premier temps de savoir sur qui il peut réellement compter pour porter son projet la saison prochaine. À ses yeux, cela ne sera pas le cas de tous, y compris Dimitri Payet...

Évidemment, je pense à Payet ou des mecs comme ça... »

« Il ne faut pas que Sampaoli soit leurré par le niveau de certains, qui vont beaucoup donner une ou deux semaines. Mais attention, sur le long terme, ça ne pourra pas. Évidemment, je pense à Payet ou des mecs comme ça, a-t-il clarifié sur RMC Sport. Il ne devra pas se tromper sur les hommes pour repartir sur une saison complète, avec un effectif plus large et des mecs en forme. S'il a mecs qui cartonnent jusqu’en décembre et qui s’effondrent ensuite, ça ne le fera pas. Il y a beaucoup de travail, des mecs ne lui rendront pas. »