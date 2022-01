OM : Daniel Riolo allume Milik, une légende du club vient à sa rescousse

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis son retour de blessure, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, peine à retrouver son meilleur niveau et son efficacité devant le but. Alors qu'il l'a longtemps défendu, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, a confié s'être trompé sur le Polonais. "On est énormément à avoir pensé, en voyant Milik, qu’il avait l’air d’avoir beaucoup de qualités. Maintenant, à force de le penser et de ne pas voir, Milik n’a surtout plus l’air de rien. Il arrive peut-être à séduire les gens, mais au final tu t’aperçois qu’à Naples, entre ses absences et ses blessures, il ne cassait pas trois pattes à un canard. Son problème, c’est qu’il est tout le temps blessé. C’est un joueur toujours en phase de séduction, mais il ne conclut jamais. Et aujourd’hui, il est clairement en situation d’échec à l’OM."

Papin au chevet de Milik

Heureusement pour Milik, Jean-Pierre Papin a pris sa défense. « Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Il est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi lancé. Il n’a jamais le duel qu’il veut. C’est frustrant pour les supporters, pour nous, alors imaginez pour lui ? Il a été blessé, il a raté l’Euro, il est revenu. Il ne pouvait pas être à 100 % tout de suite mais maintenant il semble bien physiquement. Un attaquant qui ne marque pas, ou peu, doute forcément mais ses qualités n’ont pas disparu. »