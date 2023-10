OM : Daniel Riolo cartonne trois cadres dont Aubameyang après Monaco

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a été égal à lui-même en désignant, sans langue de bois, les fautifs de la défaite de l’OM à Louis II contre l’AS Monaco (1-3). Le trublion de RMC a pointé du doigt Pierre-Emerick Aubameyang, aussi discret en L1 qu’il n’est brillant en Coupe d’Europe, et le duo du milieu qu’il juge en deça de son niveau.

« Il y a des mecs qui sont fatigués, à se demander s’ils ont le niveau pour jouer. Aubameyang, pareil pour le duo Rongier/Veretout. Ils sont usés, ils courent, mais pas dans le bon (…) Je vais faire une fixette sur Aubameyang, ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait, il doit aller sur le banc. Il n’a plus de vitesse ! Il n'y a pas grand monde autour de lui, la qualité des joueurs me pose problème. Le 4-4-2 c’était peut-être pour ça, car Aubameyang ne peut pas jouer seul devant. Il avait une charrette ce soir, c’est impressionnant ».