OM : Daniel Riolo conquis par un joueur plein de surprises à Lens

Jorge Sampaoli a parfaitement résumé la belle victoire de l’OM hier soir à Bollaert (2-0). « C’est notre match le plus abouti, il fallait faire un gros match contre une telle équipe pour l’emporter ici, surtout après la leçon que Lens nous avait donnée à l’aller (2-3, le 26 septembre), a-t-il savouré en guise de revanche. On en avait d’ailleurs tiré des leçons. Mon équipe a progressé dans le contrôle du jeu, notamment contre des formations fortes dans la transition comme Lens. »

Si Pierre Ménès a validé le recrutement de Cédric Bakambu, buteur pour ses débuts et « qui devrait rendre pas mal de service à sa nouvelle équipe », le chroniqueur s’est emballé pour le véritable héros de l’OM hier à Bollaert : Valentin Rongier. « Mention spéciale à Rongier, qui jouait latéral droit sans le ballon et milieu axial avec, ce qui n’est pas banal. Mais il fait tout bien, et à haute intensité. Avec Sampaoli, il a vraiment pris une autre dimension », a-t-il commenté.

Excellent à son double poste, l’ancien capitaine du FC Nantes aurait même pu marquer mais sa frappe limpide du gauche a heurté deux fois les montants de Wuilker Fariñez. Convaincu par l'équipe phocéen dans sa globalité à Bollaert, Daniel Riolo a lui aussi été emballé par la prestation de haut vol de Rongier. « Gros match de l’OM. C’est mieux quand Rongier est là et c’est mieux quand Payet est dans l’axe. Tous très bons par ailleurs », a-t-il tweeté en levant un pouce.

Gros match de l’OM 👍. C’est mieux quand Rongier est là et c’est mieux qd Payet est dans l’axe. Tous très bons par ailleurs … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 22, 2022