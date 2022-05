OM : Daniel Riolo dénonce une énorme cabale contre les Marseillais

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

L’OM est encore en course pour aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine. Les olympiens se sont imposé à Lorient 3-0 et ont repris la seconde place de Ligue 1 à l’AS Monaco. Les Marseillais comptent désormais deux points d’avances sur les Monégasques à deux journées de la fin. Après le match, Daniel Riolo dénonce une énorme cabale contre les olympiens.

Dans l’émission “After Foot“ de RMC, il s’est exprimé : « On a l'impression que tout le monde a envie que Marseille se plante, on parle que des blessures durant le match et non de sa victoire. »

Adam Duarte

Rédacteur