OM : Daniel Riolo dévoile une nouvelle richesse pour Frank McCourt

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Alors que l'Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 après 30 journées disputées et est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, Daniel Riolo a fait un premier bilan de la saison du club phocéen. Pour le journaliste de RMC Sport, si Jorge Sampaoli continue d'amener son exigence en matière de polyvalence, ce sera une nouvelle richesse pour l'OM.

Riolo répond aux détracteurs de Sampaoli

"Au moment où Sampaoli était critiqué, j’avais entendu des commentaires sur ce que certains appelaient "les inventions", les changements de postes… Probablement que les joueurs à un moment n’ont pas été vraiment contents. Je veux bien le croire, mais cela me pousse à penser que la crise n’était pas si grave que ça. Quand Saliba passe complètement à côté, à Nice ou contre Lyon, on dit que c’était parce qu’il jouait sur un côté… Or dans une interview ce week-end, il a dit lui même qu’il n’a pas été bon, mais que quand on est un joueur professionnel on doit pouvoir s’adapter. Rongier a dit la même chose. Ça veut dire que les joueurs comprennent que Sampaoli demande autre chose, qu’il a une très grande exigence en matière de polyvalence et que soit tu t’adaptes soit tu ne t’adaptes pas. Si Sampaoli introduit petit à petit cette culture à l’OM de mecs qui peuvent jouer à différents postes, je pense que ce sera une richesse", a estimé Daniel Riolo dans l'After Foot.

🗣💬 @DanielRiolo : "Si Sampaoli introduit petit à petit cette culture à l'OM de mettre des joueurs qui peuvent jouer à différents postes, je pense que ce sera une richesse pour le club." #RMClive pic.twitter.com/WMvOssdXGc — After Foot RMC (@AfterRMC) April 3, 2022

Pour résumer Pour Daniel Riolo, si l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, continue d'amener son exigence en matière de polyvalence, ce sera une nouvelle richesse pour le club phocéen.





Fabien Chorlet

Rédacteur