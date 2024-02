OM : Daniel Riolo confirme la tendance pour le futur coach et compare à la situation de l’OL !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S’il y a encore quelques semaines les supporters de l’OM se moquaient de la saison de l’OL, il n’y a aujourd’hui plus que cinq points entre les deux équipes. Encore battu par Brest (0-1) dimanche, les Phocéens s’enfoncent dans la crise, désormais à huit points de la quatrième place synonyme de Ligue des Champions.

Riolo confirme l'arrivée d'un coach libre (Gasset)

Une situation qui commence à inquiéter Daniel Riolo, qui, dans l’After Foot, a dressé un constat implacable de la situation en comparant à celle des Gones : « Lyon, c’est le même parcours : crise, tu vires l’entraîneur (deux fois même !) et on ajuste au Mercato d’hiver. Au moins, on a mis les pansements dans la crise car le Mercato a permis d’ajuster l’équipe. Lyon ne va pas finir en Ligue des Champions mais a au moins su trouver des solutions. Là, le problème de l’OM, c’est que le premier pansement a déjà été utilisé avec l’entraîneur viré, qu’il y a eu un Mercato mais que je ne vois pas de solutions pour mettre fin à cette crise. Là, la saison c’est en roue libre maintenant ! »

Tellement en roue libre que les dirigeants ont actionné pour la deuxième fois le bouton "changement de coach" pour remplacer Gennaro Gattuso et espérer un improbable électrochoc. « L’OM va changer de coach donc…. Un français pour remplacer Gattuso. A priori plutôt un coach libre .. il doit être opérationnel vite », a glissé Riolo sur son compte X. Cela ressemble fortement au profil de pompier de Jean-Louis Gasset, qui, selon L'Equipe, a déjà donné son accord pour un contrat jusqu'à la fin de saison.

