OM : Daniel Riolo fixe un challenge aux Marseillais face à Francfort

S'il estime que l'OM réalise un début de saison parfait en Ligue 1 avec une intégration réussie pour Igor Tudor et les recrues (Alexis Sanchez, Gigot, Veretout, etc.), Daniel Riolo attend quand même les Phocéens au tournant.

Hier soir, sur RMC dans l'After Foot, le consultant a réclamé une « validation » du bon début de championnat de l'OM : « Tout fonctionne parfaitement bien mais, pour moi, il y a toujours quelque chose qui m'emmerde ! Quand ça va en Ligue 1, c'est bien parce qu'on est entre nous mais la Coupe d'Europe c'est toujours le révélateur de ce qu'on est. Le révélateur pour l'OM, après avoir perdu à Londres en ayant fait un bon match (…), c'est de gagner contre Francfort. J'ai besoin de la Coupe d'Europe ! »

« Si tu ne bats pas Francfort... »

Et Daniel Riolo appuie sur l'importance de se battre pour exister en Ligue des Champions : « Au moment où tu reçois le 11ème de Bundesliga, tu dois gagner. Pour moi, c'est la validation que l'OM est en train de redevenir un club important. Si tu ne bats pas Francfort... L'Europe, ça doit valider ton championnat : ça sert à donner une bonne image de toi, de ta Ligue, du fait que tu travailles bien. J'ai envie que l'histoire de l'OM en Ligue des Champions change, j'ai envie de voir l'OM battre Francfort, se replacer dans la course à la qualif' et jouer pour sortir de cette poule même si, pour moi, finir troisième de ce groupe ne serait pas non plus une catastrophe ». Le message est passé. Aux coéquipiers de Valentin Rongier d'être à la hauteur de l'évènement ce soir...