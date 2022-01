OM : Daniel Riolo lance un avertissement avant Bordeaux

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il n'y a pas encore la certitude que le grand classique de Ligue 1 entre les Girondins et l'OM se joue ce vendredi soir du fait de la volonté farouche des Bordelais de faire reporter le match, cela n'empêche pas Daniel Riolo de mettre en garde l'OM.

Le consultant de RMC est, en effet, revenu sur la dernière prestation des hommes de Sampaoli. C'était le week-end dernier en 16es de finales de la Coupe de France face à Chauvigny. Victoire 3-0, match sérieux mais non abouti selon Riolo. Qui met même en garde l'OM avant son éventuel match face aux Girondins.



"L’OM s’est qualifié facilement en mettant une équipe type, en jouant le match sérieusement. Il n’y avait pas de raison de faire tourner. L’OM a joué comme à son habitude, ils ont fait le travail, mais j’ai revu plein de choses qui n’étaient pas satisfaisantes. Un manque d’efficacité, un ballon qui tourne de façon parfois un peu stérile. (Arkadiusz) Milik avant de marquer son joli but, il y a eu des occasions ratées, ça n’a pas montré que la grosse efficacité était de retour. Ça fait 3-0 au final mais c’est un tout petit adversaire, je ne pense pas que cela apporte des certitudes. Tu as peu d’enseignements."