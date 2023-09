OM : Daniel Riolo ne voit qu’une solution pour sortir de la crise

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dans l’After dimanche soir, Daniel Riolo est revenu sur la situation sportive et structurelle explosive à Marseille. Pour lui, rien ne sert de taper sur les joueurs après la gifle assenée au Parc des Princes : « Taper sur les individualités, est-ce que ça sert à quelque chose ? Sachant que cette équipe a actuellement un entraîneur intérimaire qui a simplement dit qu’il veut juste une équipe qui lui ressemble et qui mette de la grinta un peu old school mais ça n’aurait pas été suffisant… »

Le dialogue entre Longoria et les Ultras doit reprendre selon lui

Evoquant la crise « monumentale » qui a « explosé d’un seul coup », le polémiste craint pour la saison 2023-24 de l’OM qui est en train de « prendre un très mauvais pli » avec un Pablo Longoria plus discuté que jamais par les groupes de supporters et certains médias (L’Equipe en tête).

« Si McCourt a quelqu’un d’autre sous la main avec un projet pour participer à l’évolution du club, qu’il le nomme mais je n’en suis pas certain. Moi, je pense qu’il devrait, contre mauvaise fortune bon cœur, essayer de se rabibocher. Il en va de la saison de resserrer les boulons. De toute façon, on ne peut pas avancer si on ne parle pas avec les supporters à Marseille. C’est comme ça ! C’est la culture locale, il faut l’admettre et elle a également ses bons côtés. Si l’opposition perdure, le club va couler pour cette année… Et, si le fameux serpent de mer de la vente ne prend pas en 2024, il faut absolument – même s’ils n’en ont pas envie – que le dialogue renoue », a-t-il expliqué.

🔵⚪ @DanielRiolo sur la crise que traverse l'OM : "On ne peut pas avancer si on ne parle pas avec les supporters à Marseille. C'est la culture locale et elle a également de très bons côtés. Si l'opposition perdure, le club va couler pour cette année." pic.twitter.com/W0HLfgn34h — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2023

