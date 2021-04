OM : Daniel Riolo prend le RC Lens pour taper sur Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Sans trop briller, l'Olympique de Marseille s'est imposé ce dimanche face à la lanterne rouge Dijon (2-0), en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Deux buts sur coups de pied arrêtées inscrits par Leonardo Balerdi (45+1e) et Alvaro Gonzalez (79e). C'est la 3e victoire en 4 matchs pour Jorge Sampaoli depuis son arrivée sur le banc olympien.

"L'OM est très loin du niveau de Lens"

Mais Daniel Riolo ne voit pas d'effet Sampaoli et prend le RC Lens en exemple pour taper sur l'entraîneur de l'OM. "La pauvreté technique de ce match a failli me faire fuir, ce n’est pas possible qu’un dimanche soir une affiche de Ligue 1 nous propose un spectacle aussi affligeant. Le résultat est trompeur pour l’OM. Ils gagnent, mais je trouve qu’ils sont très loin du niveau d’une équipe comme Lens qui me régale quand je la vois jouer. Je ne vois pas d’effet Sampaoli, je vois qu’il a envie, je vois qu’il travaille, qu’il a des idées et qu’il a envie de les mettre en place mais en fait on est très loin du compte car je ne vois pas où les joueurs sont placés je ne comprends pas ce qu’ils font et surtout je ne sais pas s’ils correspondent à ce que lui veut. Il y a beaucoup de maux de tête à venir pour Sampaoli pour trouver quelque chose à faire avec ces joueurs là", a confié le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

