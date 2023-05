OM : Daniel Riolo tombe sur les chouineurs marseillais après le communiqué du club

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Des commentaires, il y en eut. Et pas tous dans le sens espéré par les dirigeants de l'OM qui, comme vous le savez, ont publié un communiqué quelques heures, seulement, après la défaite sur le terrain du RC Lens. Le but refusé à Sanchez, sur le terrain de Bollaert, n'a toujours pas été digéré et le communiqué est venu le rappeler.

Mais pour Daniel Riolo, il y avait autre chose à faire que de se plaindre de la sorte. "Je suis vraiment très étonné de ce communiqué. Je peux trouver que dans le match contre Lens, si j'étais arbitre, je ne sifflerais pas faute, mais je comprends qu'on puisse siffler. Il n'y a pas un énorme scandale. Qu'on ne soit pas d'accord, très bien, mais que cela donne lieu à ce genre de communiqué qui ressemble quand même à un énorme chouinage, ça me déplaît. Ce n'est pas l'OM de cette année, ce n'est pas l'OM de Longoria. Il y a d'autres manières de se faire entendre sans chouiner comme ça. Si c'est un coup de pression, je ne pense pas que cela fonctionne. Ce ne sont pas des méthodes qui me plaisent."