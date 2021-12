OM : Daniel Riolo valide le podium en fin de saison mais émet une réserve

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

La victoire à Nantes (1-0) a fait du bien à l'OM à tous les niveaux. Déjà parce qu'elle a permis au club de s'emparer de la 2e place, aucun autre pensionnaire du Top 5 n'ayant gagné mercredi. Ensuite parce que dans le jeu, les Marseillais ont rassuré. Enfin parce qu'elle a envoyé un message à la concurrence que Daniel Riolo n'a fait que confirmer sur RMC, même si le journaliste apporte un bémol.

« Le podium, je le dis depuis le début ! Il y a juste un truc… C’est toujours une inconnue avec ces gars de caractère comme Sampaoli, Bielsa… Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller. C’est ma seule réserve. Après, il ne faut pas que des mecs comme Payet se blessent parce qu’il y a des joueurs qui me semblent essentiels. Sinon, je ne vois pas ce que Marseille a de moins que d’autres équipes et pourquoi ils ne feraient pas podium ! Je vois l’OM sur le podium et je le dis depuis le début de la saison. Les dernières semaines quand ça allait moins bien, je n’ai pas participé à l’inquiétude générale… Il y avait des choses qui allaient moins bien mais il y avait un climat d’impatience et de panique… Je n’y étais pas moi. Je voyais bien et je vois bien encore dans les équipes, notamment Lens qui est dans une dynamique moins bonne. Elles jouent bien, elles essaient de réciter leur partition. Quand tu fais ça, tu vas rencontrer une équipe qui va être meilleure ou moins bonne que toi. Les résultats sont très durs à deviner. »

