OM : de graves accusations portées contre Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Présent ce lundi soir sur le plateau de l'After Foot sur les ondes de RMC Sport, Stéphane Guy a porté de graves accusations contre le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, accusant l'Espagnol de faire du profit pour lui dans le dos du club phocéen.

"Quand Longoria va partir, est-ce que l’OM sera plus riche ou est-ce que lui sera plus riche qu’avant ?"

"Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Pablo Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable. La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va partir, est-ce que l’OM sera plus riche qu’avant ou est-ce que lui sera plus riche qu’avant ? Répondre à cette question, c’est comprendre ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM", a lâché le journaliste, visiblement très remonté contre le président olympien.

Podcast Men's Up Life