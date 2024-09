OM : De Zerbi défend Benatia, encense Rulli et redoute Strasbourg

Un déplacement difficile

"On a eu des matchs très difficiles à l'extérieur, à Brest, Toulouse et Lyon, avoir 9 points, c'est déjà beaucoup et en avoir 12 ça serait un super résultat. Ca sera plus difficile qu'à Lyon. Strasbourg, c'est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte, avec de bons joueurs, avec une identité claire. C'est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu'ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu'on fasse tout bien, qu'on défende bien, qu'on attaque bien, qu'on joue avec caractère, qu'on sache souffrir également parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. On a vraiment un gros objectif pour ce week-end parce que si on réussit à l'emporter, ça signifie être en tête du classement et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match."

Benatia

"Mehdi Benatia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j'ai connu dans ma carrière. Je suis désolé qu'il soit au coeur de la polémique. Je ne pense pas qu'il ait besoin de moi pour le défendre. Honnêtement, j'ai vu ce qu'il a dit. Je pense qu'il s'est exprimé de manière quand même éduquée, bien élevée. Donc je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Après, moi, si je suis ici, c'est comme vous savez, grâce à lui, grâce à Pablo (Longoria). Donc je le soutiendrai toujours. Je lui dois vraiment cette arrivée. Je suis encore une fois attristé qu'il soit au cœur de ces polémiques, des polémiques qui selon moi n'ont pas de raison d'être."

Rulli

"Il a le caractère pour jouer et les caractéristiques pour jouer dans notre système, dans notre façon de voir le jeu, notre style. Après en tant qu'Argentin, je pense qu'il a la bonne personnalité, la juste personnalité pour pouvoir jouer au vélodrome. Il a été prêt à venir ici, disponible, avec de l'envie. On l'a pris à l'Ajax, ce n'était pas facile, mais c'est selon moi un des grands achats, un des grands recrutements de cet été."

La constance

"Ça fait deux mois seulement que je connais cette équipe, mon équipe, donc ça fait peu de temps, mais je pense vraiment qu'on a toujours une bonne attitude. Et honnêtement, je pense que les équipes qui ont des hauts et des bas sont des équipes qui ont peu de valeurs. Je ne vais pas dire le terme auquel je pense pour éviter de dire encore des gros mots, mais ce sont des équipes qui selon moi sont sans caractère, sans identité, alors qu'une équipe qui est constante, même au-delà des résultats, c'est une équipe vraie, une équipe juste."

Le rêve et l'ambition

"Je pense qu'on a le droit de rêver ou d'être ambitieux, c'est juste que les supporters le fassent, c'est juste aussi que les joueurs puissent rêver ou avoir de l'ambition. Après la différence entre être présomptueux et rêver, c'est qu'on peut rêver mais faire les choses toujours avec sérieux, sans faire un mètre de moins quand on court, sans faire une minute de moins à l'entraînement. Si on continue de faire les choses de la même façon, je pense qu'il n'y a pas de mal à rêver, ni à être ambitieux. Après le match contre Lyon, c'est vrai que je pense que ce n'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat. Déjà c'est trop tôt, mais pas juste parce qu'on est au début de ce championnat, mais parce qu'on a de nouveaux joueurs, on est au début d'un nouveau parcours avec un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer également, une nouvelle vision."

Rabiot

"Adrien Rabiot sera sur le banc contre Strasbourg. Il fait partie du groupe et entamera le match sur le banc."

