OM : déjà deux coachs prisés de Ligue 1 pour remplacer Gattuso ?

En fin de contrat à l’OM en juin 2024, Gennaro Gattuso n’est pas certain d’y rester. Avec une 7e place peu en adéquation avec les ambitions de sa direction, le technicien italien pourrait quitter la Canebière en fin de saison. Deux cadors de la Ligue 1 se détacheraient déjà pour le remplacer sur le banc phocéen : Franck Haise et Paulo Fonseca.

Fonseca et Haise déjà en pole à l'OM ?

« Persuadé que Haise et Fonseca sont deux noms qui seront sur la short-list de l'OM pour l'après-Gattuso, a glissé Marwan Belkacem sur X. Et pour Fonseca, c'est bien plus qu'une opinion. » Lancé sur la possibilité de voir ce même coach du LOSC rebondir plutôt à l’OM, l’insider marseillais ne s’est pas démonté : « Je pense que l'OL est en réflexion et que la fin de saison de Sage va permettre de l'évaluer. »

