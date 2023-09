OM : double coup de tonnerre pour Pacheco !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Jaime Pacheco et l’OM, ça discute. Comme évoqué tôt ce matin, But! est en mesure de confirmer que l’entraîneur portugais négocie une possible arrivée au club phocéen, lui qui coache pourtant le club égyptien du Pyramid FC.

Pacheco proposé à l'OM ?

Si un intérêt n’est pas démenti, La Minute OM précise que l’ancien coach du Vitoria Guimarães, de Boavista, de Belenenses, d’Al-Shabab, de Guoan ou encore de Zamalek aurait « plutôt été proposé » à l’OM. Interrogé par le site Btolat, Javier Ribalta a fait de son côté savoir qu'il n'était pas intéressé par le coach portugais. Curieux pour quelqu'un qui devait prendre du recul en Suisse.

