OM : délire, ridicule, Picasso... Boudjellal fait un nouveau mea culpa sur sa tentative de rachat avec Ajroudi

Dans une semaine, Mourad Boudjellal recroisera la route de l'OM, en 32es de finale de la Coupe de France. Désormais à la tête de Hyères, l'homme d'affaires qui a propulsé le club de rugby de Toulon vers les sommets européens a menacé de déclarer forfait si le match se jouait ailleurs que dans le Var ou au Vélodrome. Or, il se disputera à Martigues. En attendant de voir s'il mettra sa menace à exécution, il est revenu, pour le JDD, sur sa tentative de rachat de l'OM en 2020 en compagnie de Mohamed Ajroudi. Un fiasco qu'il regrette encore...

"Dans cette histoire, je me suis laissé séduire, c'était excitant. Je n'ai jamais voulu racheter l'OM, mais Ajroudi, lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour. Sauf qu'il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n'a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu'il me l'assurait. La médiatisation l'a rendu fou. On était dans le délire total, le ridicule. Je n'ai pas été bon, mais je me fous de mon image. Même Picasso faisait des brouillons. Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l'OM. C'était trop gros pour démarrer. Je pense que je me serais lamentablement planté. Et que j'aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes."