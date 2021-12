OM : Der Zakarian appuie là ou ça fait (très) mal

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ils étaient nombreux, très nombreux même, à souligner le même problème, hier, au terme de la défaite de l'OM face au Stade Brestois. Supporters, joueurs, observateurs, tous en effet indiquaient que la formation de Sampaoli était incapable de tuer un match. Et de faire le break, alors que l'ouverture du score avait déjà été trouvée.

Hier, au Vélodrome, une fois le but de Gerson, l'OM s'est endormi, reculant et laissant revenir les Brestois avec un pénalty. Pour l'entraîneur du SB 29, Michel Der Zakarian, le constat est simple.

"On l’avait déjà vu à Nantes, quand les Marseillais marquent, ils sont en supériorité et ils conservent le ballon. Ils le font très bien. Ils font courir, mais après derrière pour gagner, il faut marquer des buts. Nous, on fait que défendre, mais on marque à tous les matchs."