OM : des scènes de guérilla urbaine avant le match à Clermont-Ferrand

On a eu le temps de comprendre. Et e'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment hier soir à Clermont-Ferrand, lors de la victoire de l'OM sur le score de 2-0. Comme vous le savez, sans doute, le match a été retardé de près d'une heure en raison énorme nuage de gaz lacrymogène a vite recouvert l'enceinte au moment même où les joueurs allaient pénétrer sur la pelouse.

Il faut, pour bien comprendre la nature des événements, se plonger dans la lecture du quotidien régional, de Clermont, la Montagne. Et ça fait froid dans le dos.

"La Préfecture nous a précisé qu' "entre 50 et 100 supporters marseillais sans billet" se sont présentés dans cette rue, pourtant fermée à la circulation (y compris piétonne), avec pour intention de forcer le passage à l'intérieur de l'enceinte. Les CRS mobilisés pour cette rencontre médiatique ont alors fait usage de bombes lacrymogènes pour éloigner les fauteurs de trouble, sans y parvenir puisque que ces pseudos supporters, qui ont craqué des fumigènes et dégradé les clôtures, ont pu prendre place dans le parquage visiteurs. Lors de l'éviction des supporters de l'enceinte du parquage visiteurs, les forces de l'ordre ont fait l'objet de tirs de mortier, en tirs tendus. Un des tirs a atteint un bus visiteurs et a fini sa course à l'extérieur", explique le directeur de cabinet de la préfecture, Jérôme Malet.

A l'issue d'une cellule de crise, la préfecture a décidé de mobiliser davantage de forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité des spectateurs pour leur sortie du stade après le match.