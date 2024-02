OM : polémique en vue avec Mbemba ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que Chancel Mbemba revient sur Marseille ce mercredi. Mais qu'il pourrait ne pas être retenu par l'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso pour le déplacement à Hambourg demain afin d'y défier le Shakhtar Donetsk en barrages de l'Europa League. Ce qui serait un coup dur car, même si le technicien ne manque pas de défenseurs centraux (Meïté, Gigot, Balerdi), l'OM est plus solide quand le Congolais est sur le terrain.

Pas sûr que les dirigeants aient validé ce retour tardif

Le retour de "demi-dieu" à Marseille n'est pas sans poser quelques questions. En effet, le Congo a joué (et perdu) samedi soir le match pour la 3e place de la CAN (0-0, 5 t.a.b. à 6 contre l'Afrique du Sud). Il est normal qu'il ait profité de quelques jours de repos derrière, notamment pour saluer les supporters au pays, lui qui figure dans l'équipe type de la compétition. Mais revenir quatre jours après, la veille d'un match de Coupe d'Europe, pas sûr que ça ait été autorisé par le staff et les dirigeants...

