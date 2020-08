OM : Deschamps ne fait aucune promesse d'avenir à Mandanda

Après Dimitri Payet, l'OM a décidé d'assurer l'avenir d'un de ses cadres sur les très long terme. Malgré ses 35 ans, le club phocéen n'a pas hésité à accorder sa confiance à Steve Mandanda en lui faisant signer un contrat longue durée jusqu'en 2024.

Si le portier marseillais se maintient aussi longtemps au haut niveau, cela posera inévitablement la question de son avenir en équipe de France, lui qui a la confiance aveugle de Didier Deschamps. Devant la presse, le sélectionneur a d'ailleurs évoqué sa prolongation. « Si Steve a fait ce choix, ça signifie que c'est la meilleure solution pour lui. Il avance dans l'âge, il a eu, non pas la saison dernière, mais celle d'avant, une saison très compliquée. Il a fait en sorte de se remettre au niveau. À lui de maintenir ces exigences-là. Évidemment, il avait pour objectif l'Euro, ce sera dans un an. À lui de tout faire pour maintenir son niveau de performance », a commenté le sélectionneur.

Mandanda, avenir incertain en sélection

Et le patron des Bleus s'est d'ailleurs bien gardé de faire une quelconque promesse sur le long terme au gardien marseillais. « Après, se projeter plus loin avec la sélection, on verra. Avec son club oui, puisqu'il a prolongé de quatre ans. C'est un accord qui doit lui faire extrêmement plaisir. »