OM : deux bonnes nouvelles redonnent le sourire à Sampaoli

Football Club OM

Jorge Sampaoli peut retrouver un semblant de sourire. Éloigné des terrains depuis quatre mois en raison d'une blessure à un mollet puis une lésion à une cuisse, Jordan Amavi a repris l'entraînement ce mardi. L’OM a annoncé son retour mardi avec un tweet.

Autre retour au sein du club phocéen : Valentin Rongier. L’ancien capitaine du FC Nantes n'a plus joué depuis le 20 février et la rencontre contre les Canaris. Le milieu de l'OM a raté cinq matches, toutes compétitions confondues, à cause d'une blessure à un tendon d'Achille.