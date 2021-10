OM : deux couacs gâchent le début de saison d'une recrue

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de Santos pour 4,5 millions d'euros, Luan Peres s'est rapidement installé comme un titulaire indiscutable de l'équipe de Jorge Sampaoli. Dans une interview accordée à la Provence, le défenseur central brésilien s'est confié sur son intégration où il retient deux couacs.

"Mon adaptation a été très bonne et très rapide. Même si les débuts ont été difficiles, avec deux épisodes compliqués à vivre : Nice-OM et le cambriolage de ma maison. Le premier concerne le terrain, ce sont des choses qui "arrivent", en revanche, le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si ça va se reproduire. C’est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d’alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l’aise. J’ai la chance d’avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est très positif pour mon moral."

Le gaucher brésilien se sent déjà chez lui en Provence 🔵⚪#TeamOM #OMPSGhttps://t.co/rQwKynxxuK — La Provence OM (@OMLaProvence) October 15, 2021