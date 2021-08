OM : deux gros coups durs avant de retrouver Galtier ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM n’a pas réussi ses débuts à domicile cette saison. Pour le grand retour du public à l’Orange Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli ont été tenus en échec par des Girondins de Bordeaux menés de deux buts à la mi-temps mais accrocheurs jusqu’au bout (2-2).

« On pensait avoir le contrôle, mais Bordeaux a eu cette occasion un peu chanceuse pour revenir, a concédé le coach de l’OM en conférence de presse. On doit apprendre de tout ça. Quand on perd le contrôle, il se passe ce genre de choses. On reverra ce type de situation cette saison. » Au-delà de la perte de maîtrise de l’OM, le technicien argentin pourrait avoir reçu deux coups durs avant le choc contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera dimanche en clôture de la 3e journée de L1 (20h45).

En effet, Sampaoli sera privé de Leonardo Balerdi, coupable d’une grosse semelle sur Mara qui lui a valu un carton rouge. L’Équipe ajoute que Cengiz Ünder, sorti blessé, sera « sans doute » forfait face aux Aiglons. Il s’agirait d’une grosse perte étant donné que le milieu offensif a déjà inscrit deux buts en autant matches de L1. Au sujet de Balerdi, le coach de l’OM devra remanier sa charnière.

