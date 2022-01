OM : deux gros coups durs pour Sampaoli avant le LOSC

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM affrontera le LOSC dimanche dans un Vélodrome quasiment vide (5 000 personnes, virages fermés). A priori, la tenue du match n’est pas remise en cause à cette heure, même si L’Équipe annonce que deux nouveaux cas de Covid ont touché l’effectif marseillais en ce début de semaine.

Deux défenseurs centraux habituellement titulaires, William Saliba et Luan Peres, ont été testés positifs et sont à l’isolement. Ils sont incertains face au LOSC (20h45) mais pas encore forfait. Asymptomatiques, les deux Marseillais s’entretiennent chez eux et seront testés à J-2 comme le veut le protocole, et à J-1.

En cas de tests négatifs avant la rencontre, Saliba et Peres pourront faire partie du groupe. Touchés aussi par le Covid et absents à Bordeaux vendredi (1-0), Arkadiusz Milik et Gerson sont, eux, remis et opérationnels. Du côté lillois, rien n’a filtré depuis la semaine dernière.

