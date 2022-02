OM : deux nouveaux coups durs tombent avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Les joueurs de l’OM n'ont pas fait de mise en place hier. Difficile de dire, donc, si Jorge Sampaoli reconduira à Nice son nouveau système en 4-4-2 en losange, utilisé avec réussite contre le SCO d’Angers, vendredi en ouverture de la 23e journée de L1 5-2).

Le technicien argentin est attendu cet après-midi en conférence de presse pour en dire plus sur le sujet. En attendant, L’Équipe croit savoir que l’OM aurait aimé compter sur les vainqueurs de la CAN, Pape Gueye et Bamba Dieng.

Leur retour était initialement prévu aujourd'hui mais les Sénégalais rentreront peut-être demain... jour de match. Dans ces conditions, il semble improbable qu’ils soient en tenue le soir-même à Nice. Steve Mandanda, lui, pourrait retrouver une place de titulaire dans le but marseillais.

La une du journal L'Équipe du mardi 08 février pic.twitter.com/VLVry4FmV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 7, 2022