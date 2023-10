OM : deux nouveaux noms sortent pour remplacer Ribalta !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l'Olympique de Marseille s'activent pour trouver un remplaçant à Javier Ribalta, qui a décidé de quitter son poste de directeur du football suite à la très houleuse réunion entre les représentants des groupes de supporters et la direction olympienne.

Longoria a un plan B et C à Benatia !

Si la piste menant à Mehdi Benatia semble la plus chaude à l'heure actuelle et que celle menant à Paolo Maldini serait infondée, le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait deux pistes de secours en cas d'échec du dossier Mehdi Benatia, d'après le compte Twitter La Tribune Olympienne. Elles se nommeraient Walter Sabatini et Frederic Massara. Deux anciens footballeurs italiens devenus directeurs du football, le premier étant notamment passé notamment par la Salertitana et le second par l'AC Milan.

▶️Walter Sabatini🇮🇹 et Frederic Massara🇮🇹 font partie des plans de secours en cas d'échec du dossier Mehdi Benatia🇲🇦.#TeamOM #MercatOM #OM pic.twitter.com/UJRg1VrfYJ — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) October 13, 2023

Podcast Men's Up Life