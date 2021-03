OM : Di Méco en est persuadé, McCourt s'est moqué des supporters

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

En quelques jours à Marseille, Frank McCourt a apaisé les tensions avec les supporters de l'OM. Le propriétaire du club a écarté le très détesté Jacques-Henri Eyraud de la présidence et nommé Pablo Longoria, qui a une bonne cote, à sa place. Le Head of Business, Hughes Ouvrard, a également été mis à pied avec un départ. Problème : selon Eric Di Méco, l'Américain s'est bien moqué des supporters ! Sur l'antenne de RMC, le champion d'Europe 93 a expliqué qu'Eyraud était toujours là et tirait les ficelles en coulisses.

"C'est Eyraud qui manœuvre en coulisses"

"Je ne varie pas de ce que je dis depuis le début, je pense que Jacques-Henri Eyraud n’est pas parti du club. Il est toujours là, c’est lui qui manœuvre en coulisses pour tout ce qui ne touche pas au sportif. C’est-à-dire que là, il va falloir restructurer le club parce que des gens sont partis et qu’il y a des projets en cours sur lesquels il va continuer à bosser."

"Donc Longoria, finalement, il va gérer le sportif. Je ne pense pas que Longoria soit capable de choisir un nouveau directeur de la com’, un nouveau directeur de la sécurité puisqu’ils partent aussi, d’après ce que j’ai compris. Ce n’est pas lui qui va les choisir, ce n’est pas son métier. Je pense que ces gens-là vont être remplacés et que ce n’est pas lui qui va les changer. Selon moi, il est président mais pas de là à avoir toutes les prérogatives d’un président."