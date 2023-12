OM : Di Meco fait une demande pressante à Gattuso et enfonce l'OL

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Au gré des matches de l'OM, Eric Di Meco n'a pas été le dernier à s'interroger sur les choix tactiques de l'entraîneur, Gennaro Gattuso. Voilà sans doute pourquoi le désormais consultant, et ancien joueur, est longuement revenu sur la victoire des Olympiens contre l'OL, appréciant comme il se doit le changement d'orientation du technicien italien.

Le dire pour se rassurer

Extraits de ses propos tenus sur les ondes de RMC. "J'attends de revoir avec impatience ce système. Par exemple contre Brighton à l’extérieur en Ligue Europa parce que là on est obligé de prendre en compte l’adversité. Et l'OL c'était très moyen. Mais ce qui me dérange dans les propos de Gattuso, c’est qu’il veut minimiser quelque chose qui a bien marché. Il ne veut pas passer pour le mec têtu, ça l’agace peut-être de ne pas l’avoir fait plus tôt. Comment peut-il dire que les joueurs étaient réticents à un changement de système? Il le dit pour se rassurer. Oui, ce n’était que Lyon en face, mais on a vu une défense marseillaise beaucoup plus à l’aise à trois. Il faut aussi regarder les latéraux. Renan Lodi, qui est moyen depuis le début de la saison, je préfère le voir plus haut. Et comme par hasard il a été bon. Ce système permet aussi de ne pas avoir les deux attaquants de couloir qui sont catastrophiques."

