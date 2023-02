OM : Di Méco pousse un coup de gueule à la Tapie pour le titre

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Même s'il a connu la terrible période de la D2, de l'après-dépôt de bilan et du difficile retour en D1, Eric Di Méco est associé aux grandes heures de l'OM, celles de Bernard Tapie. Et force est de constater que l'ancien ailier reconverti latéral gauche a beaucoup appris auprès du Boss, notamment cette ambition naturelle qui transpirait de son être et que l'on sentait dans chacun de ses propos. Interrogé hier sur la capacité de l'OM à décrocher le titre de champion de France, Di Méco s'est emporté, à la fois contre ceux qui n'osent pas dire que ses anciennes couleurs peuvent être championnat mais aussi contre ceux qui n'arrêtent pas d'en parler...

"S’il y a un joueur dans cette équipe qui ne croit pas au titre de champion, il faut qu’il arrête de jouer à l’OM ! Cela m’énerve cette histoire du fait qu’ils doivent annoncer qu’ils veulent gagner le titre. Ça ne s’annonce pas que tu veux être champion ! Tu vis pour être champion ! Tu portes le maillot de l’OM, tu es à 5 points du PSG, en faisant les matches qu’il faut. Et encore plus depuis qu’ils ont battu Paris en Coupe de France. Dans 10 jours, tu les reçois chez toi et tu peux revenir à 2 points. Si tu me dis qu’il y a des joueurs dans cette équipe-là qui pensent qu’ils ne peuvent pas être champions, il ne faut pas qu’ils portent le maillot de l’OM, c’est tout. Après, je ne comprends pas pourquoi il faut que des joueurs annoncent qu’ils veulent être champion. Ça ne change rien dans ta gestion des matches, dans ta gestion de l’entrainement et dans ta gestion de ta vie."