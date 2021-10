OM : Di Méco rabaisse la performance du Stade Rennais et craint le pire face au PSG

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Dimanche, c'est le tant attendu Clasico, dans un Vélodrome qui affichera complet pour l'occasion. Fébrile défensivement mais enivrant offensivement, l'OM défie son pire ennemi, qui a réalisé un recrutement estival incroyable. Pour Eric Di Méco, les Marseillais ont tout à craindre des Parisiens car, contrairement aux 19 autres clubs de Ligue 1 qu'ils rencontrent, ils sont toujours motivés à l'idée de croiser le fer avec l'ennemi juré.

"Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quand tu regardes, quand le PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris. C’est le match de l’année pour Paris, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi." Ce qui explique que les Phocéens n'aient plus battu le dopé financier depuis 2012…

