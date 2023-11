OM : Di Meco s'inquiète pour Gattuso et charge Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après le piètre match nul ramené de Strasbourg (1-1), Gennaro Gattuso est de plus en plus montré du doigt à l'OM mais selon Eric Di Meco, l'Italien est davantage victime que coupable... "Je crois vraiment que l’effectif est limité offensivement, c’est faible, a commenté l'ancien défenseur, sur RMC. Certains joueurs arrivent de deuxième division en Angleterre, d’autres jouaient peu. Là, on est obligé de constater que le recrutement offensif a été raté et que l’OM s’est affaibli."

Il pense que l'OM doit regarder derrière

Di Meco a ensuite fait part de son inquiétude... "Je suis inquiet. J’ai plus envie de regarder vers le bas que vers le haut. On est en train de glisser inexorablement vers le bas en chantant, presque. Gattuso a un gros travail devant lui. Je ne sais pas si la trêve hivernale va permettre de se renforcer. Ce n’est généralement pas le cas. Je suis très inquiet."

