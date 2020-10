OM : Di Méco se paye Villas-Boas et Payet

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Adepte des tacles sur le terrain, quand il sévissait comme arrière gauche dans les années 80-90, Eric Di Méco n'hésite pas à en distribuer maintenant qu'il est derrière les micros. Si la légende de l'OM se montre généralement mesurée et très lucide dans ses analyses, il lui arrive parfois d'asséner quelques vérités bien senties. Surtout quand son club de cœur dérape au Vélodrome (2 nuls, 1 défaite) après avoir suscité autant d'espoir suite au succès dans le Clasico.

"Qu'il fasse du sumo !"

"On ne sait pas ce qu'il va se passer dans un mois. Mais plus tu es au point physiquement, plus tu es à l'aise sur un terrain. Le physique génère tout. Payet, j'aimerais le voir derrière l'attaquant parce que tu fais quand même moins d'efforts. S'il ne veut pas perdre ses kilos, qu'il fasse du sumo. S'ils se sont préparés pour le mois d'octobre, c'est une erreur professionnelle parce que tu es l'OM et que tu vas être dans le quatrième chapeau. Ils devaient prendre les points vite au début de la saison."

Une charge plutôt violente à l'égard d'un Dimitri Payet dont le poids de forme est sujet à interrogations depuis de nombreuses années. Mais Eric Di Méco semble ne pas prendre en compte que le Réunionnais a subi comme tout le monde une activité de quatre mois, a été testé positif au Covid-19 et qu'à 33 ans, il lui faut peut-être plus de temps pour retrouver son meilleur niveau…