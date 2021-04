OM : Di Méco vole au secours de Longoria et sort un dossier

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En une interview à un média de son pays, Pablo Longoria a réussi à diviser la France du football en deux. Il y a ceux, majoritairement les supporters et les consultants, qui partagent l'analyse du président de l'OM concernant les lacunes de la formation à la française ainsi que la faiblesse des entraîneurs hexagonaux. Et puis il y a les autres, évidemment les principaux concernés, qui n'ont pas manqué de le critiquer. Comme au temps où il était joueur, Eric Di Méco a plongé dans la mêlée lors du Super Moscato Show sur RMC et il n'a pas hésité à ressortir un gros dossier pour défendre son propos.

"Chez nous, un jeune ch… sur la table, on applaudit"

« La charge la plus virulente contre les entraîneurs français ces derniers jours, c’est Frédéric Antonetti qui l’a faite ! Quand tu dis de l’équipe qui est en tête qu’elle joue mal et qu’elle ne gagne que parce qu’elle a un bon gardien, tu fais pire que Longoria ! C’est très amusant… Je comprends que les entraîneurs français se sentent blessés et réagissent, mais ce qu’il dit m’intéresse. »

« Il y a une réalité dans le football français. Quand les jeunes partent à l’étranger, qu’est-ce qu’ils disent ? Qu’on s’entraîne plus, qu’on travaille mieux tactiquement. On privilégie le talent individuel chez nous mais quand ils vont à l’étranger, ils apprennent à jouer collectivement. Prenez Coman, par exemple. Longoria est espagnol et chez lui, il y a une identité collective. Je vais vous donner un exemple : à l’OM, il y a un jeune qui a commis une faute grave. A l’étranger, ça ne serait pas passé, il aurait été viré. Mais à l’OM, il est resté et il a joué. Longoria a parlé d’un problème de formation : chez nous, un jeune ch… sur la table, on applaudit. A l’étranger, on le vire. A l’étranger, il faut que le jeune s’exprime dans un projet collectif, qu’il soit bon. Chez nous, il doit juste briller individuellement pour être vendu. »