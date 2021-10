OM : Didier Drogba a été invité à ne plus revenir au Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mercredi prochain, Didier Drogba organise le « match des héros » à 19 heures au stade Vélodrome. Une rencontre caritative organisée par l'attaquant ivoirien avec l'entremise de l'Unicef qui sera diffusée en direct sur la chaîne L'Equipe ainsi que sur les chaînes Twitch et TikTok de l'OM. Un match qui marquera également le retour de Drogba à Marseille, onze ans après son dernier match joué au Vél' sous les couleurs de Chelsea (décembre 2010).

Un retour au Vélodrome ouvertement déconseillé à Didier Drogba

Le Vélodrome vexé par les déclarations d'amour sans lendemains ? Credit Photo - Icon Sport

Dans les colonnes de la Provence, Didier Drogba est revenu sur cette initiative : « Jouer ce match à Marseille, ce n'est pas un hasard du tout. C'est mon club de cœur, c'est l'Orange Vélodrome, mon sponsor, c'est une grande cause, il n'y avait donc pas mieux que Marseille pour organiser ce match », a glissé l'éphémère buteur de l'OM (2003-04).

Pour Didier Drogba, ce retour est d'autant plus important qu'il n'était plus revenu à Marseille, dans le Vélodrome rénové, depuis très longtemps... Et même en temps que supporter. La raison ? Il la dévoile au quotidien provençal : « Pour tout dire, on m'avait demandé de ne plus revenir au stade... » Sans doute un lien de cause à effets avec la fameuse banderole déployée en 2017 par les Ultras olympiens. Aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts et « DD » est enfin prêt à faire son grand retour.