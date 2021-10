OM : une légende marseillaise a parlé à Arkadiusz Milik

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Blessé en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik n'a fait son retour à la compétition qu'il y a quelques jours avec l'OM. Un retour discret à l'occasion d'une défaite des hommes de Jorge Sampaoli à Lille (0-2).

Malgré ce couac, pas question de s'inquiéter pour le buteur polonais. C'est en tout cas ce qu'assure Didier Drogba, présent mercredi soir au Vélodrome pour le match des héros et qui a évoqué son successeur à la tête de l'attaque de l'OM.

Drogba transmet sa confiance à Milik

Passé par la Commanderie où il a pu échanger quelques mots avec l'ancien Napolitain, Drogba a reconnu au Phocéen n'avoir pas beaucoup de conseils à glisser à Milik : « C'est un buteur et nous les buteurs, ce sont des choses qu'on répète constamment. On sait comment marquer des buts. Maintenant, la confiance, c'est quelque chose d'important. Il faut se sentir bien dans son environnement. Les gens oublient que j'ai mis trois ou quatre matchs avant de marquer au Vélodrome. Je m'étais mis une certaine pression et au bout de cinquante, soixante minutes, j'étais cuit, je n'arrivais plus à jouer. Parce que pour moi, c'était énorme de me retrouver dans ce stade. Dès que j'ai mis le premier contre Sochaux, c'était parti ».