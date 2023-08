OM : Dimitri Payet a coupé tous les ponts avec le vestiaire marseillais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le malheur des uns s'explique parfois par la distance des autres. C'est du moins ce que l'on peut comprendre au travers de l'article qui est consacré ce jeudi à Mattéo Guendouzi dans les colonnes de l'Equipe. Car ce dernier, comme on le sait, est au plus mal depuis sa prestation raté face au Panathinaikos en barrage de la Ligue des Champions.

Les ponts coupés

Un pénalty concédé en toute fin de match, un autre raté lors de la séance de tirs au but, il n'en fallait pas plus pour que le ciel lui tombe sur la tête et que le question de son départ se repose avant la fin du mercato. Comme le précise l'Equipe, Guendouzi a ces derniers mois vu partir plusieurs de ses amis au sein du vestiaire. Dont Dimitri Payet, qui a décidé de rejoindre le Brésil. Un Payet qui, de toute évidence, n'a pas souhaité faire ses adieux à ses anciens partenaires. Extrait.

"Le Réunionnais a coupé les ponts avec tous ses camarades depuis le 15 juillet."

