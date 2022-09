OM : Dimitri Payet et la comparaison qui tue avec Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Dans l'article qu'il consacre ce dimanche aux relations orageuses qu'entretiennent Dimitri Payet et Igor Tudor, L'Equipe fait une comparaison entre le Réunionnais et Alexi Sanchez. Les deux artistes ont deux ans de différence (35 ans pour le Réunionnais, 33 pour le Chilien) mais là où le Sud-Américain fait preuve d'un très grand professionnalisme, le Français, lui, est beaucoup plus... dilettante. Déjà, il est précisé que Payet est revenu de vacances avec des kilos en trop, ce qui n'est pas la première fois que ça lui arrive, tout le monde se souvenant de son surpoids très conséquent de 2020. Sanchez, lui, affichait des abdos en béton armé alors qu'il s'entraînait seul avant de rejoindre Marseille... De plus, le Chilien arrive systématiquement le premier à l'entraînement et il est à fond dans n'importe quel jeu, ce qui lui vaut l'admiration de ses partenaires, notamment Jonathan Clauss. Payet, c'est l'inverse. Il serait toujours dernier aux footings. Ce qui peut expliquer leurs débuts de saison opposés mais également des carrières n'ayant pas atteint les mêmes sommets... 🔙 « ll fénoméno » est de retour dans son jardin !



🏟️ @orangevelodrome

🆚 @OM_Officiel / @staderennais

⌚️ 15h

📺 @PVSportFR



🤝 @SteveMandanda #OMSRFC pic.twitter.com/5tBBrnsgyi — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 18, 2022

Pour résumer Loin de son meilleur niveau, notamment physiquement, en ce début de saison, Dimitri Payet n'envoie surtout pas le bon message à l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor. En effet, il est beaucoup moins impliqué dans les entraînement qu'Alexis Sanchez, par exemple.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life