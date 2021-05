OM : Dimitri Payet s'est fixé un objectif fou pour rentrer dans l'histoire

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Sur la pression qu'il se mettait

« En tant que meneur de jeu, la pression, je me la mets tout seul. J’ai toujours dit que si l’équipe gagnait c’était grâce à moi, et si l’équipe perdait c’était à cause de moi ».

Sur le rôle joué par Marcelo Bielsa dans sa carrière

« Bielsa était sans cesse sur mon dos, il ne me lâchait pas. Il savait qu’il fallait me tenir concentré tous les jours, chaque entraînement, chaque minute. Ça m’a permis de faire une saison complète, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la régularité ».

Sur Jorge Sampaoli, son coach actuel

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé ».

Sur son amour pour l'OM

« L'OM, c'est mon club, c’est ma ville, c’est mon stade. J'espère qu'on gardera une trace et un bon souvenir de moi, même si tout n’est pas tout le temps rose avec les supporters. Mais on va dire que quand on est amoureux, c’est comme ça ».

Sur ses objectifs

« 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, c’est l’objectif, personne ne l'a fait encore (il est actuellement à 86 buts et 101 passes décisives, NDLR). Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s’en souviendra. Je travaille pour laisser une trace à l'OM, parce que j’ai passé les 3/4 de ma carrière dans ce club. Et je compte encore m’investir ici quand j’aurai terminé ».

"100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, c’est l’objectif, personne ne l'a fait encore. Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s’en souviendra"



Auteur de 101 passes décisives, @dimpayet17 vise les 100 buts pour rentrer dans l'histoire de la L1 pic.twitter.com/ddLDRsVcO6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 23, 2021